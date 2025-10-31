DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Paola Barale
Un gatto è come un amante, devi conquistarlo ogni giorno e non è detto che tu ci riesca.
[Citato in: È il gatto il vero amico dell’uomo. Oggi la festa dei felini. Feltri: “Io gattolico praticante”. Mattarella, Barale e Palombelli: tutti pazzi per i mici, lanotiziagiornale.it, 17 febbraio 2015]
Breve biografia di Paola Barale
Paola Barale nasce a Fossano (Cuneo) il giorno 28 aprile 1967. Inizia a lavorare in televisione come "littorina" del programma Odiens di Antonio Ricci. È stata definita per molti anni la sosia di Madonna, con riferimento al look del periodo True Blue.
Dopo un provino nell'autunno del 1989, diventa la valletta ufficiale di Mike...
