Ho avuto una vita talmente intensa che potrei sedermi a riguardarla come fosse un film.

Eleonora Giorgi nasce il 21 ottobre del 1953 a Roma, figlia di madre ungherese e di padre romano. Esordisce al cinema in qualità di comparsa nel film di Federico Fellini "Roma", accanto a un ancora sconosciuto Renato Zero. Il debutto come attrice protagonista risale al 1973, anno in cui Eleonora fa parte del cast del film "Storia di una...

Biografia di Eleonora Giorgi su Biografieonline.it