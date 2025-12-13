DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Breve biografia di Dwayne Johnson
Dwayne Douglas Johnson nasce il 2 maggio del 1972 ad Hayward, in California. Al liceo viene attirato dal football, e comincia a giocare come defensive end: dimostrandosi un talento, viene reclutato dall'Università di Miami, che per arruolarlo sconfigge la concorrenza di numerosi college.
Al terzo anno a Miami è vittima di un...
