Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Dwayne Johnson

Il successo non riguarda sempre la grandezza. Si tratta di coerenza. Un duro lavoro costante porta al successo. La grandezza verrà.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Dwayne Johnson

Dwayne Douglas Johnson nasce il 2 maggio del 1972 ad Hayward, in California. Al liceo viene attirato dal football, e comincia a giocare come defensive end: dimostrandosi un talento, viene reclutato dall'Università di Miami, che per arruolarlo sconfigge la concorrenza di numerosi college. Al terzo anno a Miami è vittima di un...
continua leggendo la:
Biografia di Dwayne Johnson su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail