È una cosa strana che mi lega ad Al Bano, un legame indissolubile… Non riesco a non amarlo, questa cosa che ci lega non smetterà mai.
L'Intervista, Canale 5, 14 maggio 2018

Romina Francesca Power nasce il 2 ottobre del 1951 a Los Angeles, figlia degli attori cinematografici Linda Christian e Tyrone Power, entrambi star di Hollywood. Trascorre i primi anni della propria vita negli Stati Uniti, fino alla morte del padre, avvenuta nel 1958: a quel punto viene affidata - insieme con la sorella più piccola Taryn...
