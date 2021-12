Juan Domingo Perón nasce l'8 ottobre del 1895 a Lobos, in Argentina. All'età di sedici anni entra nella scuola militare; dopodiché, ottenuto il diploma, fa carriera. Nel 1929 si sposa con Aurelia Tizón, che però muore nove anni più tardi. Alla fine degli anni Trenta egli presta servizio come allievo ufficiale a Chieti in Italia, dove è anche osservatore militare. Dopo aver frequentato la Scuola centrale militare di alpinismo di Aosta, è affascinato dalla figura di Benito Mussolini, pur considerando la dittatura una semplice...continua la lettura su Biografieonline.it