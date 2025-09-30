DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Davide Casaleggio
Sum nasce per ricordare mio padre e si fonda sull'impegno dei volontari dell'Associazione Gianroberto Casaleggio, che non hanno nulla a che fare con la politica. Lo scopo di Sum è offrire spunti di dibattito e idee per capire il futuro. [...] Sum è un evento apartitico e apolitico che riunisce relatori di prestigio e provenienti dai più diversi ambiti. L'importante è che abbiano qualcosa da dire, per storia personale o professionale, perché lo scopo è stimolare riflessioni sul futuro, come riusciva a fare mio padre.
Breve biografia di Davide Casaleggio
Davide Federico Dante Casaleggio nasce il 14 gennaio del 1976 a Milano, figlio di Gianroberto Casaleggio e della linguista inglese Elizabeth Clare Birks.
All'età di dodici anni è ritenuto un bambino prodigio, tra i primi cinque scacchisti del Paese che non hanno ancora compiuto sedici anni: il suo stile, secondo i suoi maestri, è...
