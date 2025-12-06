Aforismi
Mi auguro che la volontà popolare venga rispettata.
corriere.it, intervista, 30 marzo 2018

Breve biografia di Davide Casaleggio

Davide Federico Dante Casaleggio nasce il 14 gennaio del 1976 a Milano, figlio di Gianroberto Casaleggio e della linguista inglese Elizabeth Clare Birks. All'età di dodici anni è ritenuto un bambino prodigio, tra i primi cinque scacchisti del Paese che non hanno ancora compiuto sedici anni: il suo stile, secondo i suoi maestri, è...
