Frase di Colin Powell

Il successo è il risultato di perfezione, duro lavoro, ciò che si impara dai fallimenti, lealtà, e persistenza.

Breve biografia di Colin Powell

Colin Powell nasce a New York il 5 aprile 1937 da genitori giamaicani immigrati negli Usa. Powell è stato il classico esempio della realizzazione del sogno americano, un esempio del fatto che in quel paese, chi ha fortuna e buona volontà (nonché una cospicua dose di intelligenza), può aspirare a scalare i massimi vertici del potere pur...
