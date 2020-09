Claudia Nahum, in arte Baby K, nasce il 5 febbraio del 1983 a Singapore da genitori italiani. Trasferitasi ancora bambina a Londra con il resto della famiglia, si stabilisce poi a Roma, dove rimane definitivamente. Grazie alla Harrow School of Young Musicians che frequenta, ha l'opportunità di esibirsi in tutta Europa. Avvicinatasi all'MC'ing (una delle discipline del genere hip hop), conduce in radio alcune trasmissioni dedicate all'hip hop. Baby K L'esordio Nel 2007 Baby K collabora con il rapper Amir per il pezzo "Non...continua la lettura su Biografieonline.it