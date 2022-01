Maria Elisabetta Alberti Casellati (Casellati è il cognome acquisito dal coniuge, l'avvocato Gianbattista Casellati) nasce il 12 agosto del 1946 a Rovigo, proveniente da una famiglia di nobili origini di rango marchionale, figlia di un partigiano. Iscrittasi all'Università di Ferrara, si laurea in Giurisprudenza, per poi ottenere una seconda laurea in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense. Nella professione avvocatoria si specializza nelle cause di nullità davanti la Sacra Rota. Maria Elisabetta Alberti... continua su Biografieonline.it