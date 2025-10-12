DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Idris Elba
Stephen King è stato bravissimo a descrivere nei minimi dettagli la componente mitologica di luoghi e personaggi. Ha creato un mondo all'avanguardia, considerato che il primo libro è stato pubblicato nel 1982. Mi sono divertito molto a interpretare un personaggio che vive in un mondo magico, dove tutto è possibile perché non c'è nessun legame con la realtà. Quando racconti una storia con demoni, alieni o fantasmi, devi sempre relazionarti con la società in cui vivi, mentre noi siamo stati liberi di esprimere la nostra creatività e creare nuove regole.
Breve biografia di Idris Elba
Il nome completo dell'attore e produttore Idris Elba è Idrissa Akuna Elba. Nasce il 6 settembre del 1972 a Londra, figlio di genitori africani: il padre è originario della Sierra Leone, mentre la madre è ghanese. Con il supporto di uno zio, Idris comincia a esibirsi in qualità di disc jockey da ragazzo, lavorando ai matrimoni, per poi...
