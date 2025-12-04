Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Licia Colò

La bellezza è ovunque intorno a noi. Mai smettere di farsi conquistare, stupire ed emozionare dalla natura.

Breve biografia di Licia Colò

Licia Colò nasce a Verona il 7 luglio 1962. Conduttrice televisiva, è nota al grande pubblico come per il popolare programma di viaggi "Alle falde del Kilimangiaro", che ha condotto per 16 anni, dal 1998 fino al 2014. Licia Colò è però anche autrice di numerosi libri che raccontano le sue esperienze nel mondo. L'esordio in tv Inizia...
continua leggendo la:
Biografia di Licia Colò su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail