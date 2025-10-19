DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Lory Del Santo
Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male.
[Dopo la morte del figlio Loren, settembre 2018]
Breve biografia di Lory Del Santo
Loredana Del Santo, detta Lory, nasce il 28 settembre del 1958 a Povegliano Veronese, in Veneto. Nel 1975, ad appena sedici anni, debutta come valletta al "Festivalbar". Tre anni più tardi debutta al cinema nel film di Mauro Bolognini "Dove vai in vacanza?", con un piccolo ruolo nell'episodio intitolato "Sarò tutta per te". Nello stesso...
