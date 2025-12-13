DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Sfera Ebbasta
Non ho mai nascosto il mio utilizzo di droghe leggere, mi piace fumare le canne. Capisco che un ragazzino che mi segue sui social, vedendomi con una canna in mano, possa dire: se fuma lui, che è pieno di soldi e di tipe, allora lo faccio anch'io. Ma un artista deve essere libero di non dover mentire. I miei fan non sono i miei capi, come non lo è l'opinione pubblica. Non incito nessuno all'utilizzo di droghe, racconto semplicemente la mia vita.
Breve biografia di Sfera Ebbasta
Sfera Ebbasta è lo pseudonimo del rapper italiano il cui vero nome è Gionata Boschetti. Nasce il 7 dicembre del 1992 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e cresce a Cinisello Balsamo, sempre nell'hinterland del capoluogo lombardo.
Gli esordi
Tra il 2011 e il 2012 intraprende la propria attività in ambito musicale caricando...
