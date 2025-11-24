Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Gino Paoli

La cultura crea individui, l'industria vuole la massa.
Avvenire, intervista, 23 novembre 2009

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Gino Paoli

Tutti lo credono genovese, e in un certo senso lo è, Gino Paoli, il cantautore che ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana di questo secolo. Ma, di fatto, l'autore di "Senza fine" e di "Sapore di sale" è nato il 23 settembre 1934 a Monfalcone. Ma è a Genova, dove si è trasferito da bambino, che Gino Paoli - dopo...
continua leggendo la:
Biografia di Gino Paoli su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail