Sofia Goggia nasce il 15 novembre del 1992 a Bergamo, secondogenita di Ezio e Giuliana, e sorella minore di Tommaso. Già a tre anni si avvicina al mondo dello sci, entrando in contatto con la neve delle piste di Foppolo. Dopo essersi tesserata per lo Sci Club Ubi Banca, Sofia Goggi entra a far parte della società sportiva Radici Group e quindi per il Rongai di Pisogne. Il 28 novembre del 2007 esordisce nel circuito Fis in occasione di una competizione nazionale giovanile a Livigno. Un mese dopo a Caspoggio conquista i primi punti...continua la lettura su Biografieonline.it