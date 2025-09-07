Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione di Cormac McCarthy

Se potessi, cavalcherei senza mai voltarmi. Andrei avanti fino a trovare un posto in cui non ci fosse traccia di nessun giorno della mia vita. Anche se mi toccasse voltarmi indietro e ripercorrere metro per metro tutto il cammino fatto. E poi ripartirei e andrei ancora più avanti.

Cit.

Città della pianura

Breve biografia di Cormac McCarthy

Nato negli Stati Uniti con il nome di Charles McCarthy il 20 luglio 1933 a Providence nel Rhode Island, Cormac McCarthy è stato uno dei più rinomati scrittori del XX e XXI secolo. Era celebre per il modo in cui nei sui libri riesce a descrivere gli aspetti della società americana del Sud. La sua notorietà si deve alla trasposizione...
continua leggendo la:
Biografia di Cormac McCarthy su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail