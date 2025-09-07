DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Cormac McCarthy
Breve biografia di Cormac McCarthy
Nato negli Stati Uniti con il nome di Charles McCarthy il 20 luglio 1933 a Providence nel Rhode Island, Cormac McCarthy è stato uno dei più rinomati scrittori del XX e XXI secolo. Era celebre per il modo in cui nei sui libri riesce a descrivere gli aspetti della società americana del Sud. La sua notorietà si deve alla trasposizione...
continua leggendo la:
Biografia di Cormac McCarthy su Biografieonline.it