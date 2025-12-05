DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione da una canzone di Guè
Breve biografia di Guè
Cosimo Fini, questo è il vero nome di Guè (in precedenza conosciuto come Guè Pequeno). Cantante rap italiano, nasce a Milano il 25 dicembre 1980, figlio del giornalista Marco Fini. La sua infanzia non è molto gratificante: il giovane Cosimo viene emarginato dagli altri ragazzi a causa di una malattia che impedisce al suo occhio di...
