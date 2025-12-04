Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione da una canzone di Tommaso Paradiso

Se mi guardi così
se mi sfiori così
se avvicini la tua bocca al mio orecchio
non finirà bene
ma ti prego no
non smettere
non smettere mai
la notte è benzina
la notte è catena
la notte è questa faccia allo specchio
e ora cade giù
pure una lacrima
nel frattempo sto ridendo

Dalla canzone

Non avere paura

Breve biografia di Tommaso Paradiso

Conosciuto inizialmente al grande pubblico come front-man della band TheGiornalisti, Tommaso Paradiso è un personaggio eclettico e creativo, con una passione per la musica sbocciata in tenera età. Chi è davvero Tommaso Paradiso? Ecco tutto quello che c'è da scoprire su questo artista italiano: la carriera, la vita privata, l'amore, i...
continua leggendo la:
Biografia di Tommaso Paradiso su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail