Conosciuto inizialmente al grande pubblico come front-man della band TheGiornalisti, Tommaso Paradiso è un personaggio eclettico e creativo, con una passione per la musica sbocciata in tenera età. Chi è davvero Tommaso Paradiso? Ecco tutto quello che c'è da scoprire su questo artista italiano: la carriera, la vita privata, l'amore, i...

continua leggendo la:

Biografia di Tommaso Paradiso su Biografieonline.it