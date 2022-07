Preghiera a Santa Maria Goretti, di Papa Pio XII

Santa Maria Goretti fu vittima di omicidio da parte di un vicino di casa, a seguito di un tentativo di stupro. Venne canonizzata da papa Pio XII nell'anno 1950. Maria Goretti, battezzata col nome di Maria Teresa, nasce a Corinaldo, in provincia di Ancona, nelle Marche, il 16 ottobre 1890. La famiglia di origine è composta da Luigi Goretti e Assunta Carlini, braccianti agricoli, e sette figli in totale. Nel 1897 stenti e difficoltà economiche conducono la famiglia ad uno spostamento: non scelgono gli Stati Uniti, come molti in quegli... continua su Biografieonline.it