Continueremo a far guerra a Israele da soli, finché non riavremo la Palestina. La fine di Israele è lo scopo della nostra lotta, ed essa non ammette né compromessi né mediazioni.
Intervista con la storia, Oriana Fallaci, Rizzoli, 1974

Breve biografia di Yasser Arafat

Esiste una disputa sul giorno e sul luogo di nascita di Yasser Arafat, il quale affermava di essere nato il 4 agosto 1929 a Gerusalemme, mentre il certificato di nascita ufficiale afferma che sia nato in Egitto, a Il Cairo, il 24 agosto 1929. Arafat nasce in una importante famiglia originaria di Gerusalemme, gli Husseini. Il suo...
