Aforismi
Frase di Michel De Montaigne

C'è bisogno di orecchi molto resistenti per sentirsi giudicare con sincerità.

Breve biografia di Michel de Montaigne

Viaggiatore e moralista antesignano del "filosofo ideale" degli illuministi, Michel de Montaigne nacque il 28 febbraio 1533 nel castello di Montaigne nel Périgord in Francia. Educato dal padre in modo del tutto libero ed esente da inutili costrizioni, imparò il latino come lingua materna da un precettore che non conosceva il francese....
continua leggendo la:
Biografia di Michel de Montaigne su Biografieonline.it

