Il progresso non è inevitabile. Sta a noi crearlo.

Frasi di Michael Bloomberg Imprenditore e politico statunitense Scarica il PDF con tutte le frasi di Michael Bloomberg Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Michael Bloomberg

Miliardario ed ex sindaco della città di New York, Michael Bloomberg negli anni 2010 è stato inserito nella lista degli uomini più ricchi del mondo. Bloomberg ha espresso ufficialmente la sua intenzione a candidarsi anche come presidente degli Stati Uniti, come successore di Donald Trump. Chi è Michael Bloomberg? Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo personaggio che vanta un patrimonio netto di circa 50 miliardi di dollari (nel 2019), nettamente superiore a quello di Trump, stimato in poco più di 3 miliardi. Michael...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi