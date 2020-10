Alberto Urso nasce a Messina il 23 luglio 1997. Cantante e tenore è anche polistrumentista: suona pianoforte, batteria, sassofono e chitarra. Alberto è noto al grande pubblico dal 2019, quando si è laureato vincitore di "Amici", il programma tv di Maria De Filippi. La fase finale della 18ª edizione del talent show - in prima serata su Canale 5 - è andata in onda in tv dal 30 marzo al 25 maggio 2019. Diversi anni prima di questa importante esperienza, che ha di fatto lanciato Alberto Urso nel panorama discografico italiano, il...continua la lettura su Biografieonline.it