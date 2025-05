Elodie Di Patrizi nasce il 3 maggio del 1990 a Roma da una famiglia di origini francesi. Intraprende la carriera di modella ma la abbandona ben presto per dedicarsi al canto. Nel 2008 prende parte ai provini di "X Factor" ma viene eliminata nelle fasi iniziali. Successivamente si trasferisce in Puglia, a Lecce, e inizia a esibirsi in un...

continua leggendo la:

Biografia di Elodie Di Patrizi su Biografieonline.it