Chiedetevi come erano vestite le donne a Sanremo, ma non chiedete mai più come era vestita chi è stata stuprata. Dal monologo a Sanremo, 4 febbraio 2020

Rula Jebreal Giornalista palestinese

Breve biografia di Rula Jebreal

Coraggiosa e talentuosa, Rula Jebreal è nota in Italia e all'estero come una giornalista impegnata costantemente su temi politici scottanti e di grande attualità. Prima di diventare una nota commentatrice è stata attiva come volontaria nei campi profughi; ha studiato medicina a Bologna ma si è poi lasciata alle spalle tale percorso accademico per interessarsi al giornalismo e alla cronaca estera, soprattutto ai conflitti che riguardano il Medio Oriente. Chi è Rula Jebreal? Abbiamo raccolto in questa breve biografia le notizie...continua la lettura su Biografieonline.it

