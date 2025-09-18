Aforismi
Aforisma di Johann Wolfgang Goethe

Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati.

Breve biografia di Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe, poeta e scrittore tedesco, nasce a Francoforte Sul Meno il 28 agosto 1749 da un'agiata famiglia borghese di un consigliere imperiale. Aiutato dalla madre, giovane e intelligente, mostrò genialità precoce, imparando facilmente più lingue, e scrivendo prestissimo per il teatro delle marionette (dove poté conoscere,...
Biografia di Johann Wolfgang Goethe su Biografieonline.it

