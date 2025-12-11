Non credo... che la Germania possa costituire in avvenire un pericolo per la pace.

Ettore Majorana, nato il 5 agosto 1905 e laureatosi in fisica nel 1928, fu tra i più promettenti allievi di Enrico Fermi. Il suo nome divenne un caso internazionale a causa della sua improvvisa scomparsa, che avvenne il 27 marzo 1938. Della sua scomparsa ebbe a interessarsi persino Mussolini e l'evento divenne un enigma nazionale ad...

continua leggendo la:

Biografia di Ettore Majorana su Biografieonline.it