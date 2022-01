E se non hai niente in cui credere

Marracash è il nome d'arte di Fabio Bartolo Rizzo. Nasce a Nicosia - in provincia di Enna - il 22 maggio 1979, per poi trasferirsi dopo pochi anni a Milano, presso il periferico quartiere della Barona. Qui trascorre l'infanzia in una delle tante case di ringhiera. I suoi genitori appartengono alla classe lavoratrice (padre camionista e madre bidella); il background culturale del futuro rapper viene notevolmente influenzato dal tipo di vita trascorso dapprima in un monolocale con altri colleghi del padre e poi in modesto... continua su Biografieonline.it