Frasi di Attilio Fontana Politico italiano Scarica il PDF con tutte le frasi di Attilio Fontana Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Attilio Fontana

Attilio Fontana nasce il 28 marzo del 1952 a Varese. Iscrittosi all'Università degli Studi di Milano, nel 1975 si laurea in Giurisprudenza e a partire dal 1980 apre uno studio professionale da avvocato nella sua città natale. Divenuto nel frattempo Conciliatore di Induno Olona, sempre in provincia di Varese, nel 1982 abbandona tale incarico, mentre l'anno successivo assume il ruolo di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Gavirate, conservando la carica fino al 1988. Gli anni '90 e la politica Entrato a far parte della Lega...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi