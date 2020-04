La libertà è uno stato di grazia e si è liberi solo mentre si lotta per conquistarla. L'ombra di quel che eravamo

Frasi di Luis Sepulveda Scrittore cileno Scarica il PDF con tutte le frasi di Luis Sepulveda Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla libertà

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Luis Sepulveda

Sepulveda è uno scrittore acuto e accattivante, ma se i suoi romanzi non avessero avuto successo, ci si sarebbe comunque appassionati alla sua vita, così frastagliata, ricca di eventi, così piena di colpi di scena, da restare col fiato sospeso. Luis Sepulveda nasce il 4 ottobre del 1949 in una camera d'albergo di Ovalle, nel Cile. I suoi genitori si ritrovarono lì perché messi in fuga a seguito di una denuncia (alla cui base c'erano ragioni politiche) emessa dal nonno materno nei confronti del genero. Così egli passa i primi anni...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi