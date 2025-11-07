Dobbiamo usare il tempo come uno strumento, non come una poltrona.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di J.F.Kennedy
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di John Fitzgerald Kennedy
John F. Kennedy nasce a Brooklin, nel Massachusetts, il 29 maggio 1917. Partecipa alla Seconda guerra mondiale come volontario; in marina, dopo essere stato ferito alla schiena, torna a Boston dove intraprende la carriera politica. Milita nel Partito Democratico come deputato e, successivamente, come senatore.
Il suo discorso...
continua leggendo la:
Biografia di John Fitzgerald Kennedy su Biografieonline.it
Commenta
Oltre a questa frase ti consigliamo
- Le frasi di J.F.Kennedy
- John Fitzgerald Kennedy nelle opere letterarie
- Una frase a caso di J.F.Kennedy
- Biografia di John Fitzgerald Kennedy
- Data di nascita di John Fitzgerald Kennedy
- Segno zodiacale di John Fitzgerald Kennedy
- Data di morte di John Fitzgerald Kennedy
- Immagini di John Fitzgerald Kennedy