Frase di Gilles Rocca
L'emozione che ho provato sul red carpet e durante la proiezione di "Tre tocchi" è indescrivibile, c'erano più di mille persone all'interno della sala Sinopoli.
Quando al termine del film è scattato l'applauso, mi sono commosso pensando a tutti gli sforzi e le delusioni che ovviamente sono presenti in questo mestiere, mi sono sentito realizzato.
Breve biografia di Gilles Rocca
Gilles Rocca nasce a Roma il 12 gennaio del 1983. È salito agli onori della cronaca a seguito di un episodio eclatante avvenuto a Sanremo 2020, Gilles è un giovane romano convertitosi in un volto conosciuto al grande pubblico tv generalista in pochi secondi e quasi per caso. In realtà, il suo percorso professionale è davvero variegato e...
