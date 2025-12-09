Gilles Rocca nasce a Roma il 12 gennaio del 1983. È salito agli onori della cronaca a seguito di un episodio eclatante avvenuto a Sanremo 2020, Gilles è un giovane romano convertitosi in un volto conosciuto al grande pubblico tv generalista in pochi secondi e quasi per caso. In realtà, il suo percorso professionale è davvero variegato e...

continua leggendo la:

Biografia di Gilles Rocca su Biografieonline.it