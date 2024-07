Zdenek Zeman nasce a Praga il 12 maggio 1947. Il padre Karel è primario in un ospedale mentre la madre, Kvetuscia Vycpalek, è casalinga. Sarà lo zio materno Cestmir, ex allenatore della Juventus, a trasmettergli la passione per lo sport. Nel 1968 il boemo si trasferisce a Palermo dallo zio, ma proprio in questo periodo l'URSS invade la sua patria: decide allora di rimanere in Italia. Qui otterrà la cittadinanza nel 1975 la sua laurea (all'ISEF di Palermo con una tesi sulla medicina dello sport) con il massimo dei voti. In Sicilia... continua su Biografieonline.it