Il cinismo è la comicità in cattiva salute.

Giovedì, 31 ottobre.

Le strade sono affollate per la festa nonostante la pioggia.

Nascosta nel caos c'è una forza pronta a colpire come i serpenti.

Ma ci sono anch'io. E sorveglio.

Due anni di oscurità mi hanno trasformato in un animale notturno.

Devo scegliere i miei bersagli con attenzione.

E' una grande città: non posso essere ovunque.

Ma loro non sanno dove sono io.

Abbiamo un segnale adesso, per quando c'è bisogno di me.

Ma quella luce nel cielo non è solo un richiamo, è un avvertimento. Per loro.

La paura è uno strumento.

Credono che mi nasconda nell'ombra.

Ma io sono l'ombra.

‐ Batman ‐

The Batman