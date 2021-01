Auguri di buon anno, buoni obiettivi

Lascia dormire il futuro come merita: se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato.

[Sofia sorride]



David: Quel sorriso sarà la fine per me.



David: Ero uno che faceva slalom tra la vita, senza uno scopo preciso e senza meta.



Sofia: E quando sei cambiato?



David: Cinque minuti fa.



Sofia: Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente.