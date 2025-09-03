Aforismi
Frase di Francesca Romana Elisei

È arrivato il momento di raccontare la pandemia, l'emergenza e il conflitto tra poteri anche da una prospettiva meridionale. La scommessa è aprire un dibattito sul Titolo Quinto della nostra Costituzione.
davidemaggio.it, 22 ottobre 2020

[Sulla nuova trasmissione di Rai3 "Titolo V"]

Breve biografia di Francesca Romana Elisei

Giornalista per la carta stampata e per la televisione, molto apprezzata dai colleghi, Francesca Romana Elisei vanta un percorso professionale fuori dai canoni classici. Grazie ad abilità e determinazione, è riuscita a diventare uno dei nomi più familiari per il grande pubblico, in particolare per gli affezionati del secondo canale...
continua leggendo la:
Biografia di Francesca Romana Elisei su Biografieonline.it

