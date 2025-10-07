DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Breve biografia di Francesca Mesiano
Francesca Mesiano nasce a Pordenone. Cantautrice, fa parte del duo Coma_Cose. Coma_Cose è il duo musicale che si distingue per una proposta di musica rap, mista ad elettronica ma con radici nel cantautorato italiano. Nel 2021 c'è stato il loro debutto sul palco dell'Ariston, tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2021. L'evento li ha...
