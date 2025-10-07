Aforismi
La complicità, la totale confidenza e lo stare insieme per gran parte del tempo rendono i Coma_Cose un flusso di input in continua evoluzione, ovviamente ogni tanto ci stacchiamo per non perdere la nostra reciproca parte identitaria.
marieclaire.com, intervista, 7 marzo 2020

Francesca Mesiano

Francesca Mesiano nasce a Pordenone. Cantautrice, fa parte del duo Coma_Cose. Coma_Cose è il duo musicale che si distingue per una proposta di musica rap, mista ad elettronica ma con radici nel cantautorato italiano. Nel 2021 c'è stato il loro debutto sul palco dell'Ariston, tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2021. L'evento li ha...
