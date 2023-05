Ognuno di noi ha un pezzettino di Dio dentro di sè che aspetta solo di essere scoperto.

Io lo so chi sei Sam. Lo so che sto sempre zitto, e lo so che dovrei parlare di più, ma se vedessi le cose che c'erano nella mia testa la maggior parte del tempo, sapresti quello che ho provato. E quanto ci assomigliamo e che abbiamo sofferto le stesse cose. E tu non sei piccola... tu... sei bellissima.

‐ Charlie ‐

Noi siamo infinito