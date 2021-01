Il vero nome di Chiara Lubich è Silvia Lubich. Nasce a Trento il 22 gennaio 1920. E' stata saggista e docente, fondatrice del Movimento dei Focolari, che ha come obiettivo l'unità tra i popoli e la fraternità universale. Di fede cattolica, Chiara Lubich è considerata una figura simbolica e rappresentativa del dialogo ecumenico tra religioni e culture. Grazie alla ispirazione evangelica che l'ha accompagnata e contraddistinta per tutta la sua vita è ricordata storicamente come una figura importante della spiritualità contemporanea,...continua la lettura su Biografieonline.it