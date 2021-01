I primi anni e l'approccio alla politica Matteo Renzi nasce l'11 gennaio del 1975, a Firenze. L'impegno civile è una caratteristica che il giovane Matteo trova subito nella sua famiglia, anche e soprattutto grazie a suo padre, il quale da sempre si è impegnato in movimenti politici ed ideologici. Cresciuto a Rignano sull'Arno, luogo nel quale risiedono i suoi genitori, nel 1989 Matteo si iscrive al Liceo ginnasio Dante Alighieri di Firenze. Contemporaneamente, sempre in questi anni e in qualità di educatore, si dedica anche allo...continua la lettura su Biografieonline.it