Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Nicolas Cage

Non ci dobbiamo perdere le cose migliori della nostra vita solo perchè non siamo sicuri di meritarcele.

Breve biografia di Nicolas Cage

Nato il 7 gennaio 1964 a Long Beach, California, Nicolas Cage è uno degli attori più affermati del panorama hollywoodiano grazie alla sua duttilità che gli ha permesso di ottenere notevole successo sia con ruoli d'azione, brillanti e divertenti, sia con interpretazioni prettamente drammatiche. Nipote del noto regista Francis Ford...
continua leggendo la:
Biografia di Nicolas Cage su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail