È il ritorno del guaglione sulla traccia,

Neffa, il cui vero nome è Giovanni Pellino, nasce il 7 ottobre del 1967 a Scafati, in provincia di Salerno. Trasferitosi con la famiglia a Bologna all'età di otto anni, cresce nella città felsinea e, nell'underground cittadino, comincia a praticare hip hop, avendo come riferimento in modo specifico l'Isola nel Kantiere. Negli anni Ottanta fa il batterista in vari gruppi hardcore punk, tra i quali gli Impact e soprattutto i Negazione: con questi partecipa anche a un tour negli Stati Uniti, usando lo pseudonimo di Jeff Pellino,... continua su Biografieonline.it