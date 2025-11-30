Io amo e vivo in silenzio ma dietro ogni sorriso nascondo una lacrima di dolore.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Jim Morrison
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Jim Morrison
James Douglas Morrison, o semplicemente Jim, com'è sempre stato per i suoi fan che ancora gli portano fiori sulla sua tomba parigina, nasce a Melbourne, in Florida, Usa, l'8 dicembre del 1943. Cantautore, icona del rock, poeta, leader carismatico della band The Doors: probabilmente il gruppo rock americano più importante della storia. Ha...
continua leggendo la:
Biografia di Jim Morrison su Biografieonline.it