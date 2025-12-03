Aforismi
Frase di Napoleone

L'uomo non ha amici, ne ha soltanto la sua buona fortuna.

Breve biografia di Napoleone Bonaparte

Napoleone Buonaparte (cognome successivamente francesizzato in Bonaparte), nasce il 15 agosto 1769 ad Ajaccio, in Corsica, secondogenito di Carlo Buonaparte, avvocato di origini toscane e di Letizia Ramolino, bella e giovane donna che avrà addirittura tredici figli. È proprio il padre che, contrario all'idea che il figlio intraprendesse...
