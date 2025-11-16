DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Enrica Bonaccorti
La vita del teatro è fatta di condivisione, raccontai a Domenico Modugno della mia passione per la poesia che ho coltivato sin da piccola, quando scrivevo sui diari segreti. Una sera a Cuneo mi disse di avere una canzone già pronta ma che non era convito delle parole, io nonostante la stanchezza del dopo spettacolo la ascoltai, ne rimasi rapita e dissi che sul mio diario dei quattordici anni, che custodisco ancora gelosamente, avevo scritto delle parole che potevano essere adatte a quella melodia, dicevano: "La lontananza sai è come il vento". Lui ascoltando queste parole ha cominciato ad urlare di gioia e mi disse: questa è la canzone giusta scrivila subito! E io stanca dello spettacolo appuntai la parte parlata iniziale su dei fogli di una stanza d'albergo.
Breve biografia di Enrica Bonaccorti
Volto noto della televisione italiana, il nome completo di Enrica Bonaccorti all’anagrafe è Enrica Maria Silvia Adele. Nasce a Savona il 18 novembre 1949 (sotto il segno zodiacale dello Scorpione). Inizia la sua carriera molto presto, muovendo i primi passi nel mondo del teatro. Figlia di un ufficiale di carriera, trascorre l’infanzia e...
