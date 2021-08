Luigi Strada - noto come Gino - nasce a Sesto San Giovanni (Milano) il giorno 21 aprile 1948. Conseguita nel 1978 la laurea in Medicina presso l'Università Statale di Milano, successivamente si specializza in chirurgia d'urgenza. Durante gli anni della contestazione è uno degli attivisti del "Movimento Studentesco", anche come responsabile nel gruppo di servizio d'ordine della facoltà di Medicina. Gino Strada Gino Strada fondatore di Emergency Come professionista pratica nel campo del trapianto di cuore fino al 1988, poi...continua la lettura su Biografieonline.it