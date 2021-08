Elisabetta Canalis nasce in Sardegna, a Sassari, il 12 settembre 1978. Il padre è radiologo primario e professore universitario, la madre professoressa di lettere alle scuole superiori. Elisabetta consegue la maturità classica presso il Liceo "Azuni" della sua città, poi continua gli studi a Milano, dove si trasferisce. Si iscrive al corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università Statale. Intanto tenta di far fruttare la sua bellezza partecipando a vari casting, tra cui quello per il film "Il pesce innamorato",...continua la lettura su Biografieonline.it