Prima ti ignorano, poi ti deridono... Poi vinci

Questa frase è erroneamente attribuita a Gandhi.



Nicholas Klein, un attivista sindacale, in un suo discorso del 1918 pronunciò una frase simile:



"Prima ti ignorano. Poi ti ridicolizzano. E poi ti attaccano e vogliono bruciarti. E poi ti costruiscono monumenti."



["First they ignore you. Then they ridicule you. And then they attack you and want to burn you. And then they build monuments to you.]