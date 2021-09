Cosa si prova ad essere considerati uno degli uomini più sexy del pianeta? Chiedetelo a Keanu Charles Reeves, perché lui lo sa e ci è anche abituato, essendo puntualmente citato dai magazine "Empire" e "People" nelle annuali classifiche degli attori più desiderati dal pubblico. Nato il 2 settembre 1964 a Beirut, in Libano, il suo eccezionale corredo genetico è il frutto del matrimonio fra il padre per metà hawaiano e per metà cinese, con la madre inglese. E anche il suo nome è bello è poetico, dato che Keanu in hawaiano significa...continua la lettura su Biografieonline.it